Много шума и ничего: куда уходили бюджетные миллиарды

Накануне в уральских СМИ в связи с юбилеем свердловской филармонии снова прозвучала тема о строительстве нового зала – эту идею лоббировал теперь уже бывший губернатор Евгений Куйвашев, но здание так и не появилось на карте города. «Новый День» вспомнил еще несколько амбициозных проектов бывшего главы региона, на которые выделялись более чем приличные суммы из областной казны, но потом что-то пошло не так.

Всемирная выставка «Экспо» в Екатеринбурге

Екатеринбург – единственный город России, который дважды подавал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо», и оба раза – неудачно.

Первая заявка была подана в 2011 году – на «Экспо-2020». После этого информповестка с подачи губернатора Евгения Куйвашева наполнилась отчетами о массе официальных визитов, странных флешмобах, заграничных поездках членов областного правительства – послов заявки и так далее. В ноябре 2013 года в Париже подвели итоги голосования, победителем стал Дубай, он набрал 116 голосов. Екатеринбург выбрали только 47 голосовавших.

Вскоре после этого Екатеринбург заявился на «Экспо-2025». Снова начались визиты, пиар-акции, международные командировки чиновников. Но в 2018 году победу одержала Осака, Екатеринбургу достался 61 голос.

Конгресс-холл для концертов Мадонны и Стинга

Строительство конгресс-холла в комплексе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже в процессе возведения вызывало недоумение у многих, прежде всего – своей дороговизной. Первоначально предполагалось, что объект обойдется в 4 млрд рублей, но в 2019 году оказалось, что его стоимость стремится к 10 млрд рублей.

Эксперты и журналисты отмечали: неясно, зачем понадобилось начинать строительство в 2016 году, в условиях беспрецедентного дефицита бюджета и на фоне краха нефтяного рынка, который принес крайне негативные явления в экономике. В числе аргументов правительство губернатора Куйвашева приводило такой: Екатеринбург, который претендует на звание третьего города в России, должен иметь возможность принимать звезд мировой величины. «В Москве есть «Крокус-сити», а у нас нет возможности выполнять райдеры звезды, поэтому у нас должно быть веское основание, зачем им заезжать в Екатеринбург в рамках своих концертных туров, тратить время на то, чтобы везти сюда оборудование. У той же Мадонны концертного оборудования – целый трейлер». – говорили чиновники.

Зарубежные звезды до Екатеринбурга так и не доехали. Зато в конгресс-холле проходят региональные конференции партии «Единая Россия».

Новый зал филармонии от бюро Захи Хадид

О строительстве нового зала филармонии заговорили еще в 2018 году, специально для этого была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области. На проектирование были выделены серьезные бюджетные ассигнования. Строить должны были по проекту знаменитого архитектурного бюро Захи Хадид. Ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом сталинской постройки. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Последняя собственница продала свою квартиру за 18 млн рублей. Летом 2020 года здание было снесено. Во время пандемии коронавируса проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует.

Накануне, 3 июня, министр культуры Свердловской области Илья Марков заявил, что хотя проект и не забыт, реализовать его без федерального финансирования будет «крайне затруднительно».

Студенческая столица

Проект «Кампус», или «Екатеринбург как студенческая столица» стал одним из пунктов предвыборной программы Евгения Куйвашева в 2022 году. По словам губернатора, Урал должен был стать точкой притяжения для молодежи со всей страны, а для этого предлагалось создать многочисленные бонусы для талантливых юношей и девушек, приезжающих сюда.

Что касается планов по проекту «Кампус», летом 2022 года Евгений Куйвашев сообщал: «Один из механизмов поддержки, который мы хотим предложить студентам, – льготные кредиты на образование. У Сбербанка уже есть подобные кредиты под 3%. Мы, область, можем компенсировать эту ставку, чтобы для студента кредит стал совсем беспроцентным».

Кроме того, с застройщиками планировали обсудить возможность строительства арендного жилья для учащейся молодежи: «Это должен быть абсолютно новый формат кампусов. В идеале: квартира с двумя комнатами и кухней, где студенты будут жить по двое, например. У нас есть потребность примерно в 21 тысяче мест. Такое жилье могут построить наши девелоперы. А мы будем доплачивать из бюджета за его аренду. Как только рассчитаем все параметры и прикинем суммы, застройщики смогут планировать работы», – писал губернатор в своем телеграм-канале. Еще он говорил о планах ввести скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, льготы на театры и многое другое. Увы, ничего из этого реализовано не было.

Столица моды

Одна из последних грандиозных идей Куйвашева на посту губернатора – сделать Екатеринбург «столицей мировой моды». Для этого в 2024 году была организована первая Международная неделя моды Ural Fashion Lab, общее число гостей которой превысило 5 тысяч человек, было представлено 32 бренда, правительство области активно вкладывалось в медийную раскрутку проекта. В 2025 году планировалось в несколько раз увеличить число гостей, но тут уже вмешались обстоятельства непреодолимой силы: в марте губернатор Куйвашев ушел в отставку, а его преемник Денис Паслер Екатеринбург в качестве столицы мировой моды не видел и тратить на это казенные деньги не стал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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