Уральцы придумывают имя маскоту Международного фестиваля молодежи

В Свердловской области начался конкурс на лучшее имя для соболенка, который станет символом Международного фестиваля молодежи.

Как сообщили в ДИПе, за первые сутки свои варианты предложили почти 300 человек.

В списке наиболее популярных – Малахитик, Снежок, Екатик, Рифей, Демид, Мир, Фестик, Мирон, Самоцветик, Данила, Тимоша. Большое количество имен связано с регионом – «Урал», «Уралик», «Уралёнок», «Уральчик».

Каждый третий вариант предложили жители Екатеринбурга, активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы, Режа, Сухого Лога, Берёзовского. Есть и предложения жителей Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы, Нового Уренгоя.

Конкурс на имя соболенка объявил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что молодые активисты Урала предложили выбрать талисману имя, чтобы он вошел в историю фестиваля, а предложить свой вариант можно до 26 июня на Информационном портале Свердловской области; итоговое имя озвучат на праздничных мероприятиях в День молодежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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