Бывшего коммунального олигарха Боброва выпустили из СИЗО

Бывший совладелец многочисленных коммунальных активов, в том числе «Корпорации СТС», Алексей Бобров вышел из СИЗО.

Как сообщают источники «Нового Дня», Алексею Боброву и его соратнице Татьяне Черных изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, Бобров и Черных были арестованы в сентябре 2025 года. 12 февраля им продлили меру пресечения до 15 мая, а потом – до 15 августа.

Их обвиняют в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – они незаконно получили субсидии из областного бюджета.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на Боброва и Черных дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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