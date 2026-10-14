Суд над экс-председателем совета директоров «Корпорации СТС» закрыли от СМИ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных.

Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». По версии следствия, Черных и ее сообщники похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидий, на сумму свыше 144 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, на стадии предварительного следствия с Татьяной Черных было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 13 ноября 2026 года в 11:00.

Как уже писал «Новый День», накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела бывшего бенефициара «Корпорации СТС», бизнес-партнера Татьяны Черных Алексея Боброва, которому также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Бобров также заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело рассматривается в особом порядке. Следующее заседание назначено на 12 ноября 2026 года в 14:30.

Напомним, Алексей Бобров и Татьяна Черных были арестованы в сентябре 2025 года. Суть обвинения заключалась в том, что «Корпорация СТС» завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию, получая от государства субсидии в качестве компенсации. С 12 февраля им продлили меру пресечения до 15 мая, а потом – до 15 августа. Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на Боброва и Черных дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его в прошлом году приговорили к 5 годам условно за получение взятки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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