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Судебные прения по делу бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва отложили на декабрь

Очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего бенефициара «Корпорации СТС» Алексея Боброва отложили. Процесс будет продолжен 24 декабря: в этот день состоятся судебные прения, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области. Сегодня в Верх-Исетском суде должно состояться очередное заседание по делу его сообщницы Татьяны Черных.

Как уже писал «Новый День», Бобров и Черных обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Их дела передали в Верх-Исетский суд Екатеринбурга в октябрь 2026 года.

По версии следствия, Бобров с соучастниками похитил субсидии областного правительства на сумму свыше 1 миллиона рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Как уже писал «Новый День», Алексей Бобров и его подельница Татьяна Черных были арестованы в сентябре 2025 года. Суть обвинения заключалась в том, что «Корпорация СТС» завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию, получая от государства субсидии в качестве компенсации. С 12 февраля им продлили меру пресечения до 15 мая, а потом – до 15 августа.

Добавим, большая часть активов «Корпорации СТС» была национализирована и перешла в собственность государства по решению суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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