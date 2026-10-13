Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва начали судить за закрытыми дверями

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела бывшего бенефициара «Корпорации СТС» Алексея Боброва, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, Бобров с соучастниками похитил субсидии областного правительства на сумму свыше 1 миллиона рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело рассматривается в особом порядке. Следующее заседание назначено на 12 ноября 2026 года в 14:30.

Как уже писал «Новый День», Алексей Бобров и его подельница Татьяна Черных были арестованы в сентябре 2025 года. Суть обвинения заключалась в том, что «Корпорация СТС» завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию, получая от государства субсидии в качестве компенсации. С 12 февраля им продлили меру пресечения до 15 мая, а потом – до 15 августа. Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на Боброва и Черных дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Свою вину Бобров и Черных не признают. В частности, Татьяна Черных на одном из судебных заседаний заявила: «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, вам написал какие-то показания, ну это же слова. Все документы, которые вы хотели, вы в ОТСК изъяли. Все выписки с расчетных счетов, они никогда не поменяются. Что все денежные средства, которые поступили в ОТСК, все абсолютно надлежащим образом потрачены на нужды ОТСК. Я с этих денег ни копейки никогда в жизни не брала, не получала, ни моя компания, ни компания, которую я возглавляю».

Добавим, большая часть активов «Корпорации СТС» была национализирована и перешла в собственность государства по решению суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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