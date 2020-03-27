Слух дня: заводчан заставят отработать «путинские каникулы» в выходные

Некоторые заводы придумали, как восполнить рабочие дни на следующей неделе. Сотрудников отпустят отдыхать пятидневку с 30 марта по 3 апреля, а потом, когда внимание надзорных органов будет менее пристальным, выведут на работу по субботам и воскресеньям.

«С понедельника по пятницу мы отдыхаем. Зато потом субботу и воскресенье работаем. По следующим выходным несколько раз спрашивали, пока ничего не говорят. Трижды спрашивали, как будут оплачиваться эти дни. Начальник прикрылся словами «ну там губернатор что-то должен решить», – рассказал на условиях анонимности сотрудник завода по производству трансформаторов, где работает около 600 человек. И это не единственный прецедент.

На одном из машиностроительных предприятий сотрудников также предупредили, чтобы настраивались поработать в традиционные выходные дни. «Работать будем в субботу и воскресенье, и в следующие тоже – отрабатывать эти длинные выходные. Сотрудникам выдали бумагу на подпись, практически все подписали. Но нам это хотя бы оплатят – в выходные работаем по двойному тарифу», – поделился представитель завода.

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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