Слух дня: в Кремле решили, кто займет второе место на выборах в Свердловской области

Стало известно, какую установку дал Кремль свердловским руководителям по достижению результатов на выборах в Госдуму. Как сообщают инсайдеры в резиденции губернатора, «Единой России» необходимо набрать 35-40% голосов избирателей на региональном уровне, несмотря на довольно низкий текущий рейтинг.

А второе место, за которое на выборах 2016 года бились КПРФ и ЛДПР, теперь должна занять «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Причем эсерам после объединения прочат результат в 30% голосов. Соответственно, коммунисты и «жириновцы» будут конкурировать за третье призовое место.

Стоит напомнить, что администрация президента РФ проводила несколько обучающих семинаров для вице-губернаторов и политических руководителей региона. В январе от Свердловской области на учебу в Москву ездил замгубернатора Сергей Бидонько, в феврале – мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

В Верхней Пышме начали готовить историческую технику к параду (ФОТО). / Выставка про разведчика Кузнецова переедет на ВДНХ (ФОТО). / Среднеуральский монастырь открыл двери силовикам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»