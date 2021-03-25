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Четверг, 25 марта 2021, 11:22 мск

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Слух дня: в Кремле решили, кто займет второе место на выборах в Свердловской области

Стало известно, какую установку дал Кремль свердловским руководителям по достижению результатов на выборах в Госдуму. Как сообщают инсайдеры в резиденции губернатора, «Единой России» необходимо набрать 35-40% голосов избирателей на региональном уровне, несмотря на довольно низкий текущий рейтинг.

А второе место, за которое на выборах 2016 года бились КПРФ и ЛДПР, теперь должна занять «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Причем эсерам после объединения прочат результат в 30% голосов. Соответственно, коммунисты и «жириновцы» будут конкурировать за третье призовое место.

Стоит напомнить, что администрация президента РФ проводила несколько обучающих семинаров для вице-губернаторов и политических руководителей региона. В январе от Свердловской области на учебу в Москву ездил замгубернатора Сергей Бидонько, в феврале – мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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