Хотите как в Италии? Что будет с коронавирусом в России. Авторская колонка Катерины Норсеевой

Последнюю неделю я много думаю, по какому пути пойдет распространение коронавируса в России – как в Италии? Или по-другому? Пока склоняюсь к первому. С итальянцами мы очень похожи. Даже больше, чем вам кажется. И речь не только про веру, что от любой заразы нас защищает проспиртованность изнутри – еще месяц назад в Милане весело шутили о том, что два-три бокала вина за ужином – и никакой коронавирус не страшен. Ну прямо как у нас сейчас – хлопнул рюмку водки – и молодец.

Итальянцы, конечно, куда более общительные и открытые, чем мы. Все эти baci-abbracci (поцелуи-обнимашки). Плюс культура завтракать не дома, а в ближайшем баре, а если ужинать – то лучше большой компанией. И лучше в ресторане. Да, у нас так не принято.

Но тут главное, что итальянцы – особенно в Ломбардии – так же наплевательски отнеслись к первым случаям, как мы. Формально людей перевели на дистанционную работу, кого было можно, формально закрывали рестораны, которые все равно принимали гостей, формально изменилась работа общественного транспорта. Все для галочки. Люди продолжали жить обычной жизнью. Ну, как мы сейчас.

Знаете, сколько кинотеатров закрылись в Екатеринбурге после заявления вице-губернатора Павла Крекова о закрытии кинотеатров? Один! Это «Космос», потому что он бюджетный, государственный, а не частный.

Торговые центры работают, общественный транспорт ездит. А управляющая компания, которая по постановлению управления ЖКХ администрации Екатеринбурга, должна каждый день проводить дезинфекцию в подъездах, так и не пришла ко мне ни разу с момента выхода постановления.

Сначала мне, как и многим, казалось бредом, что люди скупают гречку, макароны, а потом и дезинфекторы для рук и парацетамол. Но это казалось неделю назад – сейчас не кажется. Сложно обвинять людей, которые хотят хоть как-то защитить себя в случае чего. Правда, эти же люди почему-то тянутся к носам немытыми руками и игнорируют рекомендации врачей почаще мыть руки, умывать лицо, прочищать слизистую носа (не звездочкой, Боже упаси, и не мылом, а соляными растворами, которые есть в аптеках), проводить влажную уборку и дезинфицировать дверные ручки, рули автомобилей и сотовые телефоны. А зря, зря.

Я уж не говорю о людях, которые прилетают из-за рубежа – и не сидят потом по домам в самоизоляции. На прошлой неделе из Италии вернулся мой знакомый. Он ходит на работу и гуляет по вечерам. Конечно, живет он не в Екатеринбурге, да и чувствует себя хорошо, но вирус не всегда дает симптомы, а вот распространяется – как мы видим по той же Италии, где месяц назад было 2 случая заражения, а сейчас – больше 47 тысяч (по данным европейского бюро ВОЗ), – очень быстро.

При этом с момента начала истории в Китае власти (и городские, и областные) могли что-то предпринять, например, начать проверять всех пассажиров рейсов, прилетающих в Кольцово, чтобы как-то сократить риски для других людей. Вот что говорит моя знакомая, вернувшаяся в прошлые выходные из Венгрии: «Мы прилетели во Внуково. Там никто нас не встретил. Никто! Даже бумажки с рекомендациями не выдали. В Кольцово – тем более ничего такого не было. А ведь в Будапеште куча китайцев, и итальянцев тоже много было». Со следующей недели в Кольцово пассажиров всех рейсов будут проверять тепловизорами – то, что нужно было начать делать в конце января.

А как проходит самоизоляция тех, кто вернулся из так называемых неблагополучных стран? Все держится на доверии. Похвально, конечно, что государство так уверено в своих гражданах. Но, как я уже написала выше, не все готовы закрыться на две недели.

Наконец, массовое тестирование на коронавирус. В Венето, регионе Италии, где наряду с Ломбардией были обнаружены первые заболевшие, стали брать анализы у всех, кто обращался. Всех, у кого выявляли коронавирус, отправляли в изоляцию под жесткий контроль. В Ломбардии делали тесты проб только тех, у кого были симптомы. Итог – к середине марта в Ломбардии около 17 тысяч заболевших, в Венето – около 3 тысяч.

Теперь вернемся в Россию – в Санкт-Петербурге сдать тесты на коронавирус могут вообще все желающие. Да, приходится по два-три часа торчать в очереди на улице, зато люди и врачи знают, кого надо изолировать. В Екатеринбурге глава местного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявляет, что массовые лабораторные проверки – неэффективны. В итоге люди даже за свой счет не могут сдать анализы. А хотелось бы.

Как хотелось бы сказать: andrà tutto bene, все будет хорошо. Но, похоже, что пока мы идем по пути Италии.

Екатеринбург. Другие новости 22.03.20

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