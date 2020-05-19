За гранью абсурда: екатеринбуржцы разозлены тотальным досмотром в метро. Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Евгении Вирачевой

«Испачкайте при пользовании метрополитеном как можно больше личных вещей!». Кажется, именно таким стал в последнее время негласный лозунг сил транспортной безопасности, работающих в екатеринбургском метро. В разгар пандемии коронавируса на ряде станций начали тотальный досмотр пассажиров.

Например, на станции «Динамо» перед проходом через рамку меня попросили не только прокатить сумочку через рентген, но и выложить из карманов в лоток все металлические предметы – смартфон, ключи, мелочь. Поинтересовались, что у меня звенит под курткой в районе пояса. «Ремень», – честно ответила я, расстегнула куртку и предъявила. Снимать не заставили – видимо, я выгляжу хоть и подозрительно, но не очень. Опять же дама. А вот знакомому, который садился на «Ботанической», повезло меньше – потребовали снять и ремень, и часы. При этом как часто и чем обрабатываются лотки, в которые пассажиры кладут свои личные вещи, неизвестно. Это во-первых. Пока досматривают одного пассажира, за ним может скопиться очередь из проклинающих все на свете других, которые торопятся ничуть не меньше, особенно в часы пик. Это во-вторых. Таким образом, нарушаются сразу две рекомендации санитарных врачей – держать в чистоте предметы, к которым мы прикасаемся чаще всего (гаджеты и ключи), и соблюдать социальную дистанцию. Ну и зачем?

Конечно, контртеррористические меры – это важно. Спору нет. Но почему именно сейчас? Потому что граждане, поголовно закрывающие лица масками, выглядят подозрительно (сарказм)? Извините – мы делаем то, что должны делать. Служба безопасности, вероятно, тоже. Но так ли обязательно создавать лишние риски для распространения инфекции и – что не менее важно – лишние факторы раздражения для людей, которые уже и так устали от всевозможных ограничений? Вопрос риторический.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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