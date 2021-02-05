Президент Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Их общее число увеличилось с 15 (в 2019 году) до 20. На первом месте по-прежнему остается доверие к власти. В остальном списке произошли существенные перемены.

В указе появились принципиально новые позиции: доля граждан, регулярно занимающихся спортом; эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи; численность волонтеров; условия для воспитания гармоничной личности; число посещений культурных мероприятий; темп роста реального среднедушевого дохода населения; «цифровая зрелость» органов власти. Утвердить методику расчета этих показателей правительство и Госсовет должны в течение двух месяцев. Впрочем, о чем идет речь, в большинстве формулировок понятно и так.

Отметим, что некоторые критерии из списка 2019 года исчезли – например, губернаторов больше не будут оценивать по количеству высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики и производительности труда в базовых несырьевых отраслях.

Чтобы проверить, как обстоят дела с новыми приоритетными направлениями в Свердловской области, во-первых, можно заглянуть в областной бюджет 2021 года. На физкультуру и спорт в бюджете области заложено 12 миллиардов рублей, но больше 90% этих денег уйдет на спорт высших достижений – на стройки к Универсиаде. На массовый спорт потратят меньше миллиарда. Между тем депутаты заксо неоднократно жаловались, что в их территориях не хватает спортивных сооружений для простых людей.

Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи в области оказалась под большим вопросом еще после скандала с бывшим директором Департамента молодежной политики Ольгой Глацких. Сказанная ею в конце 2018 года фраза «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать» стала мемом. Департамент упразднили как самостоятельную структуру, экс-чиновницу пристроили. Сейчас заксобрание Свердловской области готовит новый закон о молодежной политике, но уже есть скептики. Вчера депутат Вячеслав Вегнер написал в соцсети, что у правительства и законодателей вообще нет понимания, что нужно этой самой молодежи: «Чего мы от них хотим? Увести их с площадей и передать страну в надежные руки, ответ. Ага, щас же, бросили они свои «сети» и побежали. Сегодня мы им даже внятный закон не можем предложить, наравне с понятной кадровой политикой и им понятного контента в их сети. Грустно».

О волонтерах в этом году в Свердловской области говорилось много, но в основном – в контексте помощи пожилым и одиноким людям в условиях эпидемии коронавируса. Замгубернатора Павел Креков неоднократно упоминал волонтеров на своих онлайн-брифингах, в частности, обещал им первоочередную вакцинацию от Covid-19.

Самый загадочный критерий из нового президентского указа – «условия для воспитания гармоничной личности». Вероятно, он включает в себя часть остальных – и число людей, занимающихся спортом, и эффективную молодежную политику, и качество образования, и доступность культурных учреждений. Но поскольку методика оценки находится в стадии разработки, пока воздержимся от оценок.

А вот посещаемость культурных мероприятий – дело другое. Тут успехи Евгения Куйвашева можно оценить двояко. С одной стороны, в начале сентября он разрешил проведение фестиваля Ural Music Night, собравшего около 170 тысяч человек. Но уже на следующий день его подписчики в инстаграме обвинили его в том, что после этого Екатеринбург может ждать чудовищного роста заболеваемости коронавирусом.

С другой стороны, не в лучшем положении находятся сами учреждения культуры – и не только из-за коронавируса, но и из-за бюджетной политики области. Например, в первом чтении бюджета-2021 расходы на культуру были сокращены на 739 миллионов по сравнению с 2020-м. Каждый год при верстке бюджета принимается постановление, что объекты культуры будут профинансированы, если после первого квартала появятся дополнительные средства. Но если они появляются, то уходят, как правило, на такие объекты, как конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо», мероприятия в котором для многих свердловчан просто не по карману.

Высокими темпами роста реального среднедушевого дохода населения Свердловская область тоже пока похвастаться не может. В февральском докладе Уральского ГУ Банка России говорится, что в декабре 2020 года, несмотря на рост заработной платы, восстановление динамики доходов в округе происходило медленно.

«Цифровая зрелость» органов власти, очевидно, будет оцениваться по уровню внедренных соответствующих технологий. В этом отношении дела обстоят как будто неплохо: например, по состоянию на 25 января 2021 года на портале госуслуг в Свердловской области было зарегистрировано 3 млн 839 тысяч 360 человек из 4 млн 310 тысяч жителей региона.

Что касается первого и самого главного критерия – доверия к власти, то косвенно ответ можно было увидеть на акциях протеста 23 и 31 января. И на первую, и на вторую вышли тысячи людей.

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