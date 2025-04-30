Сегодня исполнится 80 лет с того дня, когда сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили красное знамя над Рейхстагом. Почему же спустя годы в европейских странах предпочитают не вспоминать о роли Красной Армии в победе над фашизмом? Рассуждает политолог Андрей Перла.

«Сегодня, 30 апреля, – день водружения Знамени Победы над Рейхстагом. День, не отмеченный как праздничный в календарях, но день, который никто в нашей стране никогда не забудет. День, может быть, лучший для того, чтобы подумать: за что они так нас ненавидят – все те, кого мы спасали два с лишним века подряд? И что нам с этим делать?

История таки повторяется (и вовсе не в виде фарса, а каждый раз трагедией), и раз за разом по одному и тому же сценарию: вначале Европа объединена и порабощена. Затем, объединенная, она выступает против России.

Затем Россия, напрягая все силы, наносит поражение завоевателю. Еще затем, тяжко вздохнув, прилагает невероятные усилия к тому, чтобы освободить все европейские страны и народы. Через крайне непродолжительное время – хорошо, когда через несколько десятилетий, а бывает, и почти сразу – освобожденные оборачиваются против России. Обвиняя ее в чем? Разумеется, в том, что она их порабощала. Раз за разом. По кругу.

Что получили в благодарность от спасенной Европы?

Кто все эти люди, которые обрушивают памятники нашим? Памятники кому? Они говорят – поработителям. И славят тех, кто воевал на стороне Гитлера. В Прибалтике, на Украине, в Польше, в Чехии… Кажется, далее – везде.

Высоколобые историки говорят о «политике памяти» и «войнах памяти». Указывают, какое значение имеет «исторический нарратив» для «национальной идентичности». В конечном итоге просят отнестись с пониманием ко всем этим, в Восточной Европе, в Западной Европе. К тем, кто пишет, что «императора Наполеона победили в России морозы». К тем, кто пишет про «миллионы изнасилованных немок». К тем, кто пишет, что эсэсовцы-славяне и эсэсовцы-прибалты воевали за свободу своих народов. Им это нужно, пишут они, образованные и толерантные. Они так создают свои истории, свои независимости, так отстраиваются от…

Отстраиваются они. Идентифицируются. От меня как от русского они отстраиваются, рассказывая, что Рокоссовский и Конев – завоеватели, а не освободители. И солдаты, которые кормили голодающих в Вене и в Берлине (в Берлине!) собственными пайками, – поработители. От меня как еврея отстраиваются, забывая признать свою роль в погромах, в создании и обслуживании концлагерей, в организации резни. Отстраиваются от Бабьего Яра, от Треблинки, от Львовского ада и Саласпилса. Этого всего они не хотят помнить. Они хорошие, они жертвы.

...это все из моей статьи в «Царьграде», написанной задолго до войны, пять лет назад, в 2020-м».

Москва, Евгения Вирачева

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