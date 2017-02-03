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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Стали известны соперники ФК «Урал» на втором зарубежном сборе (ФОТО)

Стали известны соперники ФК «Урал» на втором зарубежном сборе (ФОТО)

Стало известно предварительное расписание контрольных матчей «Урала» на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре, который екатеринбургская команда проводит в Лимассоле.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе «Урала», этот сбор продлится до 11 февраля и за это время подопечные Александра Тарханова сыграют 4 контрольных матча. Соперниками екатеринбуржцев станут три белградских клуба, представляющие высшую лигу чемпионата Сербии – «Рад» (10 место), «Чукарички» (12 место) и «Партизан» (2 место). Кроме того, в планах команды провести спарринг с соперником по РФПЛ – футбольным клубом «Уфа».

Новый День: Стали известны соперники ФК ''Урал'' на втором зарубежном сборе (ФОТО)

«Игровую программу второго сбора «Урала» откроет матч против «Рада» 5 февраля. На следующий день «шмели» сыграют с «Уфой», а еще через день – с ФК «Чукарички». Поединок с флагманом сербского футбола – «Партизаном» – пройдет в последний день сбора, 11 февраля. В расписании контрольных матчей нашей команды возможны изменения», – отметили в клубе.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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