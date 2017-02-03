Стали известны соперники ФК «Урал» на втором зарубежном сборе (ФОТО)

Публикации за 03.02.17

Стало известно предварительное расписание контрольных матчей «Урала» на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре, который екатеринбургская команда проводит в Лимассоле.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе «Урала», этот сбор продлится до 11 февраля и за это время подопечные Александра Тарханова сыграют 4 контрольных матча. Соперниками екатеринбуржцев станут три белградских клуба, представляющие высшую лигу чемпионата Сербии – «Рад» (10 место), «Чукарички» (12 место) и «Партизан» (2 место). Кроме того, в планах команды провести спарринг с соперником по РФПЛ – футбольным клубом «Уфа».

«Игровую программу второго сбора «Урала» откроет матч против «Рада» 5 февраля. На следующий день «шмели» сыграют с «Уфой», а еще через день – с ФК «Чукарички». Поединок с флагманом сербского футбола – «Партизаном» – пройдет в последний день сбора, 11 февраля. В расписании контрольных матчей нашей команды возможны изменения», – отметили в клубе.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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