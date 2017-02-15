ФК «Урал» запускает реалити-проект для формирования новой команды

Публикации за 15.02.17

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» запускает реалити-проект «11». В течение четырех месяцев «шмели» соберут и подготовят команду из своих болельщиков, которая в гала-матче сыграет против основного состава клуба перед началом футбольного сезона-2017/18.

Как передает корреспондент NDNews.ru, проект «11» стартует уже сегодня и пройдет в несколько этапов. Желающие участвовать должны подать заявку до 15 марта. До 20 марта «Урал» огласит список из участников, которые пройдут дальше и будут соревноваться за право стать частью команды.

В конце марта «Урал» выявит 20 сильнейших игроков, включая двух вратарей, которые и будут готовиться к матчу против основного состава клуба. Болельщики при этом будут участвовать в тренировочных сборах.

Финалом проекта «11» станет матч против футбольного клуба «Урал». Матч пройдет на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью, где главная команда будет проводить «втягивающий» сбор перед началом нового сезона. На одном из полей спортивной базы состоится футбольный поединок – 2 тайма по 25 минут, – а после матча – неформальное общение финалистов проекта и футболистов «Урала».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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