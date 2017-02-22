Весна покажет, где чья грязь (ФОТО) / Последствия закулисных интриг запачкают непричастных горожан

Публикации за 22.02.17

Резкое потепление в Екатеринбурге мгновенно сказалось на состоянии дорог, тротуаров, одежды и обуви его жителей. Городские власти сообщают об очередной мобилизации коммунальщиков, но в этот раз веры им еще меньше, чем в прежние годы. Похоже, новый сезон сериала «Грязьбург» неизбежен.

Судя по последним событиям в «сером доме», его система власти расбалансировалась и дрейфует в сторону хаоса. Чиновники уходят из мэрии по разным причинам – кто на пенсию, кому «тесны рамки», а кого-то и вовсе увозят из кабинета прямо в следственный комитет. Причем полномочия большинства из них так или иначе были связаны именно с обеспечением пристойного внешнего вида города. Поэтому сомнительно, что в таких условиях оставшиеся «бойцы» мэрии сконцентрируются на ежевесенней проблеме Екатеринбурга, из-за которой он получил неофициальное прозвище «Грязьбург». Тревога, которая витает в коридорах «серого дома», плохо совместима с ежедневной заботой об удобстве простых горожан, которым, вероятно, предстоит в очередной раз слушать от власть имущих про «грязь в душе».

Напомним, единым монолитом команда горадминистрации перестала быть в мае 2016 года. Тогда «серый кардинал серого дома» Владимир Тунгусов перешел на работу в администрацию губернатора. Были провозглашены «межэлитный мир» и «перезагрузка отношений города и области». Однако сразу возникли опасения, что вслед за Тунгусовым «на другой берег» мигрируют и иные весьма ценные члены городской команды. Так и случилось: уже 30 мая первый вице-мэр Сергей Швиндт занял пост заместителя председателя правительства Свердловской области, курирующего вопросы комплексного развития дорожно-транспортной сферы и строительства в области, в том числе – подготовку к ЧМ-2018. Лето прошло под знаком подготовки к выборам в Госдуму, осень была посвящена подведению их итогов и реформы областного правительства. «Дорожная» и «транспортная» тематика были властным решением задвинуты на второй, если не на третий, план. Городская администрация все это время пребывала практически в «невидимом» режиме.

Но уже вскоре после нового года атмосфера накалилась. Глава администрации Александр Якоб подписал проект новой транспортной схемы общественного транспорта, которая должна была заработать 1 июля, после чего город взорвался. Против выступили ряд депутатов, общественники, известные деятели культуры и, что немаловажно, главный гаишник области Юрий Демин. Губернатор Куйвашев реформу поддержал, что эксперты назвали недальновидным в свете предстоящих ему (возможно) выборов. Обширность резонанса вынудила городские власти отступить.

И тут уже стало совершенно ясно, что ни о каком единстве в «сером доме» говорить не приходится. 7 февраля, в то время как Александр Якоб готовил заявление для прессы о переносе реформы на 2019 год, руководитель транспортного комитета Игорь Федотов отчитывался перед депутатами гордумы о том, что новая схема будет введена с 1 июля 2017 года. В тот же день было объявлено об отставке многолетнего замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, который помимо прочего отвечал и за уборку города от снега и грязи. Исполняющим его обязанности была назначена Тамара Благодаткова. Ранее она возглавляла комитет благоустройства. Интересно, что бывший главный архитектор города Тимур Абдуллаев, лишившийся своей должности только вчера, сам строил большие планы по созданию проекта благоустройства центра города, но не успел их воплотить.

Окончательным свидетельством того, что «неладно что-то в датском королевстве», стало вчерашнее задержание главы Верх-Исетского района Александра Бреденко. Сегодня стало известно, в чем его подозревают. По версии следствия, чиновник взял 150 тысяч рублей за «покровительство» индивидуальному предпринимателю, с которым был заключен муниципальный контракт именно на услуги по санитарному содержанию территории – то есть по уборке улиц, вывозу мусора, снега и грязи.

Как выглядит Екатеринбург в то время, пока его элиты решают свои проблемы друг с другом и с правоохранительными органами, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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