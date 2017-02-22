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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

Весна покажет, где чья грязь (ФОТО) / Последствия закулисных интриг запачкают непричастных горожан

Весна покажет, где чья грязь (ФОТО) Последствия закулисных интриг запачкают непричастных горожан

Резкое потепление в Екатеринбурге мгновенно сказалось на состоянии дорог, тротуаров, одежды и обуви его жителей. Городские власти сообщают об очередной мобилизации коммунальщиков, но в этот раз веры им еще меньше, чем в прежние годы. Похоже, новый сезон сериала «Грязьбург» неизбежен.

Судя по последним событиям в «сером доме», его система власти расбалансировалась и дрейфует в сторону хаоса. Чиновники уходят из мэрии по разным причинам – кто на пенсию, кому «тесны рамки», а кого-то и вовсе увозят из кабинета прямо в следственный комитет. Причем полномочия большинства из них так или иначе были связаны именно с обеспечением пристойного внешнего вида города. Поэтому сомнительно, что в таких условиях оставшиеся «бойцы» мэрии сконцентрируются на ежевесенней проблеме Екатеринбурга, из-за которой он получил неофициальное прозвище «Грязьбург». Тревога, которая витает в коридорах «серого дома», плохо совместима с ежедневной заботой об удобстве простых горожан, которым, вероятно, предстоит в очередной раз слушать от власть имущих про «грязь в душе».

Напомним, единым монолитом команда горадминистрации перестала быть в мае 2016 года. Тогда «серый кардинал серого дома» . Были провозглашены «межэлитный мир» и «перезагрузка отношений города и области». Однако сразу возникли опасения, что вслед за Тунгусовым «на другой берег» мигрируют и иные весьма ценные члены городской команды. Так и случилось: уже 30 мая первый вице-мэр Сергей Швиндт занял пост заместителя председателя правительства Свердловской области, , в том числе – подготовку к ЧМ-2018. Лето прошло под знаком подготовки к выборам в Госдуму, осень была посвящена подведению их итогов и реформы областного правительства. «Дорожная» и «транспортная» тематика были властным решением задвинуты на второй, если не на третий, план. Городская администрация все это время пребывала практически в «невидимом» режиме.

Но уже вскоре после нового года атмосфера накалилась. Глава администрации Александр Якоб подписал проект новой транспортной схемы общественного транспорта, которая должна была заработать 1 июля, после чего город взорвался. Против выступили ряд депутатов, общественники, известные деятели культуры и, что немаловажно, главный гаишник области Юрий Демин. Губернатор Куйвашев , что эксперты назвали недальновидным в свете предстоящих ему (возможно) выборов. Обширность резонанса вынудила городские власти отступить.

И тут уже стало совершенно ясно, что . 7 февраля, в то время как Александр Якоб готовил заявление для прессы о переносе реформы на 2019 год, руководитель транспортного комитета Игорь Федотов отчитывался перед депутатами гордумы о том, что новая схема будет введена с 1 июля 2017 года. В тот же день многолетнего замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, который помимо прочего отвечал и за уборку города от снега и грязи. Исполняющим его обязанности была назначена Тамара Благодаткова. Ранее она возглавляла комитет благоустройства. Интересно, что бывший главный архитектор города Тимур Абдуллаев, , сам строил большие планы по созданию проекта благоустройства центра города, но не успел их воплотить.

Окончательным свидетельством того, что «неладно что-то в датском королевстве», стало вчерашнее задержание главы Верх-Исетского района Александра Бреденко. Сегодня стало известно, в чем его подозревают. По версии следствия, , с которым был заключен муниципальный контракт именно на услуги по санитарному содержанию территории – то есть по уборке улиц, вывозу мусора, снега и грязи.

Как выглядит Екатеринбург в то время, пока его элиты решают свои проблемы друг с другом и с правоохранительными органами, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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