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Екатеринбург

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Публикации за 28.02.17

Матч «Урал» – «Краснодар» покажут в кинотеатре «Пассаж» (ФОТО)

Матч «Урал» – «Краснодар» покажут в кинотеатре «Пассаж» (ФОТО)

Матч 1/4 финала Кубка России «Урал» – «Краснодар» покажут в прямом эфире в большом зале кинотеатра «Пассаж». Трансляция начнется сегодня в 21:30, вход – свободный для всех желающих, но приоритет в выборе мест будет у владельцев абонементов ФК.

Игра «Урал» – «Краснодар» должна была пройти в Екатеринбурге, но три дня назад по решению Российского футбольного союза его перенесли на Кубань. Поэтому было решено устроить прямую трансляцию игры на большом экране кинотеатра «Пассаж».

Новый День: Матч ''Урал'' – ''Краснодар'' впервые покажут в кинотеатре ''Пассаж'' (ФОТО)

«Мы чувствуем свою ответственность перед болельщиками за перенос матча в Краснодар, поэтому впервые будем транслировать матч нашей команды в кинотеатре для того, чтобы каждый смог ощутить такие же эмоции, как и на стадионе. Приглашаем болельщиков поддержать футболистов и насладиться игрой», – говорит пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.

Трансляция начнется сегодня в 21:30 по местному времени, вход будет свободным. Но поскольку большой зал кинотеатра вмещает только 500 гостей, то приоритетное право занять лучшие места получат владельцы абонементов. Для них будет организован отдельный вход, который будет открыт с 21:00 в 21:15, после чего в зал смогут попасть все остальные.

Новый День: Матч ''Урал'' – ''Краснодар'' впервые покажут в кинотеатре ''Пассаж'' (ФОТО)
Новый День: Матч ''Урал'' – ''Краснодар'' впервые покажут в кинотеатре ''Пассаж'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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