«Урал» запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Футбольный клуб «Урал» анонсировал выход собственного реалити-шоу – 20 непрофессиональных спортсменов и болельщиков «шмелей» соберут в одну команду, которая будет тренироваться, чтобы выйти на поле против подопечных Александра Тарханова.

Заявки на участие подали 113 человек, это мужчины в возрасте от 16 до 42 лет. Причем не только из Екатеринбурга, но и из других городов Свердловской области. В следующее воскресенье, 26 марта, все претенденты соберутся вместе и пройдут тестирование – на основе его результатов будет сформирована двадцатка лучших, из которых и будет создана команда болельщиков. «Во время отбора каждому претенденту будет предложено несколько испытаний на координацию, владение мячом и работу в команде для выявления сильных и слабых сторон. В качестве экспертов выступят специалисты селекционного отдела ФК «Урал»», – рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, подготовка непрофессиональной команды в рамках реалити «Одиннадцать» продлится четыре месяца, а гала-матч, ради которого все и затевалось, пройдет перед самым началом сезона-2017/18.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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