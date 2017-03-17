NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.03.17

«Урал» запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

«Урал» запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

Футбольный клуб «Урал» анонсировал выход собственного реалити-шоу – 20 непрофессиональных спортсменов и болельщиков «шмелей» соберут в одну команду, которая будет тренироваться, чтобы выйти на поле против подопечных Александра Тарханова.

Новый День: ''Урал'' запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

Заявки на участие подали 113 человек, это мужчины в возрасте от 16 до 42 лет. Причем не только из Екатеринбурга, но и из других городов Свердловской области. В следующее воскресенье, 26 марта, все претенденты соберутся вместе и пройдут тестирование – на основе его результатов будет сформирована двадцатка лучших, из которых и будет создана команда болельщиков. «Во время отбора каждому претенденту будет предложено несколько испытаний на координацию, владение мячом и работу в команде для выявления сильных и слабых сторон. В качестве экспертов выступят специалисты селекционного отдела ФК «Урал»», – рассказали в пресс-службе клуба.

Новый День: ''Урал'' запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

Напомним, подготовка непрофессиональной команды в рамках реалити «Одиннадцать» продлится четыре месяца, а гала-матч, ради которого все и затевалось, пройдет перед самым началом сезона-2017/18.

Новый День: ''Урал'' запустил собственное футбольное реалити-шоу (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

На Эльмаше продолжают ремонтировать двухэтажные хибары (ФОТО). / Сергей Охлопков послал Сергею Носову грозное предостережение. / За три килограмма украшений и телефонов разбойник на 10 лет отправится за решетку (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter