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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

РФС объявил о переносе полуфинального матча Кубка России между «Уралом» и «Рубином»

РФС объявил о переносе полуфинального матча Кубка России между «Уралом» и «Рубином»

Полуфинальный матч Кубка России сезона 2016/17 между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» перенесен по решению Российского футбольного союза. Игра состоится не 5, а 6 апреля в 19:00. Место проведения матча оставили без изменений – встреча пройдет на «СКБ-банк арене» в Екатеринбурге.

Скорее всего, игру перенесли из-за того, что в этот же день пройдет второй полуфинал Кубка между московским «Локомотивом» и «Уфой». Проведение двух матчей в один день неудобно, в т.ч. с точки зрения организации телетрансляции. В пресс-службе РФС причин переноса не пояснили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

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