РФС объявил о переносе полуфинального матча Кубка России между «Уралом» и «Рубином»

Публикации за 21.03.17

Полуфинальный матч Кубка России сезона 2016/17 между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» перенесен по решению Российского футбольного союза. Игра состоится не 5, а 6 апреля в 19:00. Место проведения матча оставили без изменений – встреча пройдет на «СКБ-банк арене» в Екатеринбурге.

Скорее всего, игру перенесли из-за того, что в этот же день пройдет второй полуфинал Кубка между московским «Локомотивом» и «Уфой». Проведение двух матчей в один день неудобно, в т.ч. с точки зрения организации телетрансляции. В пресс-службе РФС причин переноса не пояснили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

Турпоток в Дубай из Екатеринбурга вырос в 2,5 раза после отмены виз. / «Мы можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать». Кому понадобился вброс про отмену выборов губернатора на Урале?. / Сторонники Навального так и не сумели добиться разрешения митинга в Екатеринбурге (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»