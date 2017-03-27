ФК «Урал» сформировал команду болельщиков (ФОТО)

Публикации за 27.03.17

Екатеринбургский ФК «Урал» создал команду из своих болельщиков, которые будут участвовать в реалити-проекте «11». В течение нескольких месяцев клуб будет тренировать любителей – новобранцев, которые в гала-матче сыграют против основного состава «шмелей» перед началом футбольного сезона-2017/18.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне состоялся отбор в команду болельщиков. Все претенденты, которых набралось 70 человек, в течение двух часов прошли тестирование для выявления 22 лучших, из которых и сформировали «народную команду». Во время отбора каждому игроку было предложено несколько испытаний на координацию, владение мячом и работу в команде для выявления сильных и слабых сторон. В качестве экспертов выступили специалисты селекционного отдела футбольного клуба «Урал».

«У всех участников – разная степень готовности. Но это здорово, что все они пришли, все стремились показать лучший результат. Мы, в свою очередь, постарались сделать так, чтобы каждый смог проявить себя. Тренировки мы начнем в ближайшее время. Планируем 1-2 тренировки в месяц, чтобы успеть подготовить ребят. Каждому из них мы определим свое амплуа, свою роль, индивидуальную для каждого. Так как самое главное, что мы должны показать в рамках этого проекта, – что наши ребята-болельщики что-то умеют», – прокомментировал тренер «Урала» Андрей Данилов.

Напомним, финалом проекта «11» станет матч болельщиков против футбольного клуба «Урал». Игра состоится на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью, где главная команда будет проводить втягивающий сбор перед началом нового сезона. Команда болельщиков отправится на игру на клубном автобусе. На одном из полей спортивной базы пройдет футбольный поединок – 2 тайма по 25 минут, – а после матча – неформальное общение финалистов проекта и футболистов «Урала».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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