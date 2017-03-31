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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

ФК «Урал» стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО)

ФК «Урал» стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО)

Сегодня в Казани стартует финальный этап чемпионата российской футбольной премьер-лиги по киберфутболу. Групповой этап турнира пройдет 31 марта, 1 апреля состоятся матчи плей-офф и финал, в котором определится победитель.

Как передает корреспондент NDNews.ru, футбольный клуб «Урал» в этом турнире представит один из сильнейших игроков Екатеринбурга по FIFA17 Дмитрий Вялов. На групповом этапе он сыграет с представителями «Крыльев Советов», «Краснодара», «Уфы», а также с одним из победителей отборочного этапа Богданом Астаниным.

Новый День: ФК ''Урал'' стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО)

РФПЛ покажет весь турнир в полном объеме. Для всех зрителей на сайте киберфутбол.рф будут одновременно доступны две трансляции, чтобы не пропустить ни одну игру.

Добавим, что на предыдущем турнире РФПЛ в этом году ФК «Урал» предоставлял другой игрок – студент Уральского политехнического колледжа Омар Алиев. Однако он показал саамы низкий результат на первом в истории Кубке РФПЛ по игре в FIFA-17. После этого «шмели» заключили контракт с другим киберфутболистом Вяловым.

Новый День: ФК ''Урал'' стартует на чемпионате по киберфутболу (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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