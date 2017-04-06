Болельщики скупили все билеты на матч «Урала» с «Рубином»

Публикации за 06.04.17

На сегодняшнем полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» ожидается аншлаг. Все билеты на игру к настоящему моменту скуплены, сообщили в четверг NDNews.ru в пресс-службе уральского клуба.

Поединок «Урала» и «Рубина» состоится сегодня в Екатеринбурге на «СКБ-Банк Арене». Начало встречи – 19:00 по местному времени. «Это один из важнейших матчей в истории нашего клуба. Уральская команда еще ни разу в своей истории не выходила в финал этого престижного турнира, – отмечают в «Урале». – Победитель сегодняшнего поединка сыграет в финале Кубка России против «Локомотива», который вчера в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». На текущий момент все билеты на центральные трибуны стадиона проданы. Считанные свободные места пока остаются на трибунах за воротами – B и D. На матче, таким образом, ожидается аншлаг – более 9 тысяч зрителей».

В игре против «Рубина» екатеринбургскому клубу не смогут помочь травмированные Георгий Чантурия, Сергей Подоксенов и Владимир Хозин. Также из-за дисквалификации пропустит встречу Александр Данцев (удаление в предыдущей игре Кубка). Все остальные футболисты «Урала» готовились к важнейшему поединку в общей группе. Игроки выйдут на поле в траурных повязках в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

Стоит напомнить, что «Урал» в 1/4 финала выбил из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись в том матче со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти. В екатеринбургском клубе заявляют, что сегодня будут так же биться до последнего.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у футболистов есть реальный шанс вписать свои имена в историю. «Кубок разве нужен только «Рубину»? Почему вы не учитываете мотивацию наших ребят? У них же сейчас есть реальнейший шанс вписать свои имена в историю! Глядишь, через 50, 100 лет статистики будут вспоминать: в 2017 году «Урал» играл в финале. Это же здорово! Так что команда должным образом настроится на матч. Наш город дышит, живет футболом, болельщики придут поддержать «Урал». Никто не станет играть спустя рукава», – сказал Иванов газете «Спорт экспресс».

Отвечая на вопрос о том, нет ли опасений, что в случае поражения в Кубке России некоторые начнут говорить, что екатеринбургская команда вернула долг казанцам (недавно «Урал» в чемпионате России обыграл «Рубин»), Иванов ответил, что «это бред». «Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Ну какой? Мы что – ненормальные? », – добавил Иванов.

О боевом настрое заявили и сами игроки, которых цитирует сегодня пресс-службе клуба. Артем Фидлер, капитан ФК «Урал»: «В матче с «Рубином» будем играть только на победу. Все в наших руках. Мы уже обыграли «Рубин» в чемпионате. Почему не сможем выиграть их в кубке? Сейчас у нас хорошее настроение, но не нужно расслабляться. Мы понимаем, что «Рубин» – это сильный соперник. Не будет у нас легкой прогулки в четверг. Мотивирует то, что ожидается полный стадион. Родные трибуны всегда помогают». Янн М'Вила, полузащитник ФК «Рубин»: «Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, можно сказать, что матч с «Уралом» самый важный для «Рубина» в этом сезоне. Победа в Кубке России спасет нас. «Урал» – очень хорошая команда с болельщиками, которые всегда их поддерживают. Можно сказать, что это будет не просто футбольный матч, а война».

«Урал» и «Рубин» провели между собой 40 матчей в Чемпионатах и первенствах страны, включая поединки, сыгранные в советский период. В общей сложности уральцы одержали в них 14 побед и потерпели 16 поражений. 10 матчей между этими командами завершились вничью. А вот кубковое противостояние «Урала» и «Рубина» не настолько богатое. В розыгрыше второго по значимости отечественного турнира сегодняшние соперники провели между собой только две встречи. Первая из них была сыграна в далеком 1968 году и прошла на нейтральном поле в городе Поти. Тогда свердловчане одержали победу. А второй поединок многие из болельщиков «Урала», наверняка, прекрасно помнят. В 1/16 финала Кубка России-2011/12 екатеринбуржцы принимали «Рубин» на стадионе «Уралмаш» и уступили в серии пенальти.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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