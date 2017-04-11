ФК «Урал» отпразднует выход в финал Кубка России в баре с пивом

Публикации за 11.04.17

Футбольный клуб «Урал» решил отпраздновать выход команды в финал Кубка России в баре – на встречу приглашают болельщиков. Правда, спортсменов на ней не будет – только главный тренер Александр Тарханов и президент «шмелей» Григорий Иванов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе клуба, встреча состоится в ближайшую пятницу, 14 апреля. Болельщикам предлагают подготовить вопросы к руководству «Урала». «Встреча будет носить неформальный характер. В рамках мероприятия пройдет дегустация пива, сваренного специально для «Урала» в честь выхода команды в финал Кубка России. Кроме того, любой желающий сможет купить специальный бургер от нападающего «Урала» Чисамбы Лунгу», – пояснили в пресс-службе футбольного клуба.

Встреча запланирована в 20:00 в «Огонь Бургер Бар» на улице Челюскинцев, 106.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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