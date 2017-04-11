NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко

ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко

Один из самых известных футболистов России – форвард Роман Павлюченко – продолжит выступать за екатеринбургский ФК «Урал». Об этом заявил президент команды Григорий Иванов.

«Мы договорились, что контракт с Романом Павлюченко будет продлен. Он сам сказал, что хочет остаться в клубе, и мы этого хотим. Все нюансы будут понятны ближе к концу чемпионата, – сказал Иванов изданию «Чемпионат.com».

Павлюченко перешел в состав «Урала» в 2016 году, заключив контракт на один год. В текущем сезоне 35-летний игрок провел в РФПЛ 20 матчей и забил три мяча.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

Участники марафона «Европа – Азия» смогут собрать пазл из медалей (ФОТО). / Правильных знаков «Ш» не хватило даже гаишникам (ФОТО). / «Чуть-чуть поработала и сломалась», – горожане жалуются на электронную очередь в отделениях «Почты России» (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter