ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко

Публикации за 11.04.17

Один из самых известных футболистов России – форвард Роман Павлюченко – продолжит выступать за екатеринбургский ФК «Урал». Об этом заявил президент команды Григорий Иванов.

«Мы договорились, что контракт с Романом Павлюченко будет продлен. Он сам сказал, что хочет остаться в клубе, и мы этого хотим. Все нюансы будут понятны ближе к концу чемпионата, – сказал Иванов изданию «Чемпионат.com».

Павлюченко перешел в состав «Урала» в 2016 году, заключив контракт на один год. В текущем сезоне 35-летний игрок провел в РФПЛ 20 матчей и забил три мяча.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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