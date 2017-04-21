В Екатеринбурге поступили в продажу билеты на финал Кубка России по футболу (СХЕМА)

Публикации за 21.04.17

В Екатеринбурге поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом», который состоится 2 мая в Сочи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, реализация осуществляется только в фирменном магазине «Урал», который находится в ТРЦ «Гринвич» (вход со стороны перекрестка улиц Вайнера и Радищева). Для покупки доступны билеты на секторы: А-107 по цене 800 рублей, А-108 – 700 рублей, В-104, В-105, В-106 стоимостью 250 рублей. Позднее в продаже появятся билеты на сектор С-203 по цене 700 рублей.

Фото пресс-службы ФК «Урал»

«Сектор активной поддержки нашей команды – В-105. Если вы ранее не бывали на «фанатке» на домашних матчах «Урала», то рекомендуем воздержаться от покупки билетов на этот сектор из-за специфики поддержки. Пожалуйста, примите к сведению, что к оплате принимаются только наличные деньги. Каждый желающий сможет приобрести не более 4-х билетов. Проход детей в возрасте от 0 до 6 лет (включительно) осуществляется без билета, при условии прохода с родителями и без выделения отдельного посадочного места. Кроме того, просим вас активно покупать билеты именно на секторы В-104 и В-106 и обязательно выбрать одежду оранжевого цвета для похода на стадион», – сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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