Игроки «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

Игроки «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба. На вертолетную площадку бизнес центра «Высоцкий» поднялись четыре футболиста – нападающий Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь команды Андрей Тимофеев.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе клуба, на высоте 188 метров игроки сыграли в популярную дворовую игру «Квадрат». Эта акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» – «Квадратфест» – первый в России фестиваль по игре в «Квадрат».

«Квадратфест» пройдет 3 июня на территории исторического сквера Екатеринбурга, в рамках общегородского мероприятия. В условленном месте участники сыграют на четырех площадках, а с правилами можно будет ознакомиться перед игрой. Участникам фестиваля предстоит разыграть между собой призовой фонд в 10 000 рублей, а также подарки от клуба», – уточняют в команде.

Принять участие в спортивном событии сможет любой желающий старше 14 лет. Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку на электронную почту promo@fc-ural.ru до 1 июня. В заявке необходимо указать фамилию и имя участника, дату и год рождения, город проживания и контактный телефон. Количество мест ограничено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

Росатом причислил Заречный к списку ЗАТО (ФОТО). / На Уралмаше вторые сутки тушат несанкционированную свалку, сегодня ее засыплют грунтом. / Музейные ночи, Майская прогулка и финское кино (ФОТО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»