Болельщики определили лучшего игрока ФК «Урал» в сезоне 2016/17

Публикации за 30.05.17

На форуме официального сайта «Урала» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока клуба в сезоне-2016/17.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе екатеринбургской команды, на победу претендовали 11 человек, отобранные поклонниками «Урала» – Кулаков, Бикфалви, Ильин, Димитров, Заболотный, Лунгу, Данцев, Емельянов, Фидлер, Фонтанелло, Павлюченко.

«С большим отрывом победу одержал правый защитник «Урала» Денис Кулаков. Участники опроса поставили Дениса на первое место; 16 человек – на второе и 9 – на третье. Таким образом, Кулаков набрал 173 балла и опередил ставшего вторым Эрика Бикфалви на 41 очко. Третье место занял Владимир Ильин (94 очка). Также в пятерку лучших вошли Николай Димитров и Николай Заболотный», – говорят в клубе.

В сезоне-2016/17 Денис Кулаков принял участие во всех матчах чемпионата России. Причем, в каждом из них Денис выходил на поле с первых минут и только однажды был заменен. Также на счету Дениса Кулакова 2 матча Кубка России – четвертьфинал и полуфинал, оба победные для «Урала».

Зимой Денис Кулаков продлил контракт с «Уралом», а летом после выхода из отпуска защитник получит из рук болельщиков специальный приз лучшему игроку сезона. Ранее подобные награды получали Спартак Гогниев (сезоны-2013/14 и 2015/16) и Пабло Фонтанелло (сезон-2014/15).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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