ФК «Урал» объявил о старте продаж билетов на первый матч сезона

В Екатеринбурге на этой неделе начнутся продажи билетов на первый домашний матч ФК «Урал». Игра в рамках нового сезона чемпионата России состоится 15 июля на стадионе «СКБ-Банк Арена», соперником «шмелей» выступит «Ростов».

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе екатеринбургского клуба, первыми приобрести билеты смогут держатели абонементов и клубных карт – для них предварительные продажи (в том числе online) стартуют 5 июля. Общий старт продаж назначен на 7 июля. Стоимость билетов: 100 – 300 рублей. Купить их можно как в интернете, так и в фирменных точках продаж ФК «Урал» – ТРЦ «Гринвич» ( Вайнера-Радищева) и ТЦ «Кировский-Люкс» (Восстания, 50).

«Максимально в одни руки можно приобрести 5 билетов. В кассах «СКБ-Банк Арены», расположенных в здании футбольного манежа «Урал», продажа билетов начинается за 3 часа до начала матча, – уточняют в клубе. Продажа билетов на гостевой сектор D1, D2, D3 осуществляется только через клуб соперника, «Урал» не реализует эти билеты».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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