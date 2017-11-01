«Ситуация печальная»: депутатам показали «Титановую долину», которой не хватает 13 млрд рублей (ФОТО)

Сегодня депутаты из комитета по промышленной политике Свердловского заксобрания в очередной раз посетили ОЭЗ «Титановая долина» и в очередной раз с грустью констатировали, что хороших новостей нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своих впечатлениях рассказал в соцсети, в частности, зампред комитета Александр Ивачев. По его словам, «ситуация печальная, и по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Ни визуально, ни в цифрах».

Здесь и далее: фото со страницы Александра Ивачева в фейсбуке

Из представленных депутатам материалов следует, что активно строят свою инфраструктуру только несколько резидентов – «Урал Боинг Мануэфэкторинг», «ВСМПО – Новые технологии» и ООО «Зибус». «Проблема в том, что стоимость планируемых объектов инфраструктуры, которые надо построить для того, чтобы довести ОЭЗ до ума, – 16 миллиардов 600 миллионов рублей (!!!!). Из них профинансировано 3,5 миллиарда, в основном из бюджета. Откуда брать остальное – никто не понимает», – сообщает Ивачев, добавляя, что в сложившейся ситуации от изначальной концепции мало что остаётся – многие потенциальные резиденты к титану имеют крайне отдаленное отношение.

Напомним, ежегодные осенние экскурсии депутатов в «Долину» обычно являются прелюдией к бюджетному процессу: ОЭЗ нуждается в деньгах. По словам Ивачева, только управляющая компания, которая обеспечивает деятельность ОЭЗ, съедает ежегодно 156 миллионов рублей (на 64 сотрудника), а налоговые поступления от зоны в 2017 году составили всего 3,5 миллиона. «Комитет предложил выделить «Титановой долине» в будущем 2018 году еще 341 млн, из которых 70 пойдет на оплату ранее взятого кредита. Таким образом на реальное развитие площадки почти ничего не останется», – резюмирует депутат.

Напомним, строить планы о появлении в Свердловской области особой экономической зоны начали еще при губернаторе Росселе в середине 2000-х. Поучаствовать очень хотели Boeing, Yamaha Motor Co, Rolls-Royce, и Snecma, и даже обещали вложить 12 млрд рублей. Замысел долго не могли пролоббировать на федеральном уровне, наконец, в ноябре 2010 года на Урал приехал Путин, похвалил местных промышленников и власти, и дело с мертвой точки сдвинулось. По бизнес-плану проект должен принести 179 миллиардов рублей прибыли до 2030 года. Но по факту все оказалось иначе. По сообщению управляющей компании ОЭЗ, к началу этого года в нее влили почти 3 млрд рублей. Предполагалось, что потенциальные инвесторы смогут запустить промышленное производство к 2019 году, а новые предприятия позволят создать 835 рабочих мест. Пока их создано 112.

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 01.11.17

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