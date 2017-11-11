На месте свалки кека, которую убрали по приказу Путина, построят мусороперарабатывающий завод

Глава областного минприроды Алексей Кузнецов рассказал, что будет со знаменитой свалкой кека – отходов с очистных сооружений – в Березовском городском округе. Ее, напомним, ликвидировали только после того, как журналисты пожаловались личном президенту России Владимиру Путину на бездействие виновных в создании нелегальном складировании отходов 4 класса опасности. По словам Кузнецова, который, кстати, только раз посещал место свалки – после того, как как уже вывезли оттуда на спецполигон, он встречался с представителями Министерства обороны. Ведомству принадлежит участок земли, где была нелегальная свалка. По предварительным договоренностям, на этом месте может появиться мусороперарабатывающий завод. Об этом заявил глава областного минприроды на Конференции регионального отделения ОНФ в Свердловской области.

Ранее представители екатеринбургского Водоканала (подрядчик МУПа свозил как в лес) и члены свердловского отделения Общероссийского народного фронта собирались высадить аллею на месте бывшей свалки.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.17

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