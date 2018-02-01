За один день проголосовать вне места прописки выразили желание 255 свердловчан

В первый день приема заявлений на включение в списки для голосования по месту нахождения в теризибркомы и филиалы МФЦ обратилось 255 свердловчан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного избиркома, даже отпуск за границей не помешает гражданам принять участие в выборах президента. Например, среди обратившихся оказался избиратель, который в день голосования, 18 марта, будет в туристической поездке в Праге (Чехия). В итоге он написал заявление на включение себя в список избирателей по месту нахождения – на избирательный участок №8330, расположенный в Посольстве Российской Федерации в столице Чехии.

Напомним, что прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать 18 марта по месту нахождения, ведут с 31 января по 12 марта 80 территориальных избирательных комиссий и 143 филиала МФЦ. То же самое в эти сроки можно сделать и самостоятельно – с помощью компьютера или мобильных устройств через Единый портал государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля и так же по 12 марта к работе по приему таких заявлений в нашей области присоединится 2541 участковая избирательная комиссия.

Екатеринбург, служба информации

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