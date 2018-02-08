Свердловскую молодежь заманят на выборы розыгрышем айфонов и гироскутеров

Фотоконкурс «Голосовач», придуманный для повышения явки молодежи на выборах, станет еще более масштабным во время президентской кампании.

Как стало известно РИА «Новый День», розыгрыш подарков за самое популярное селфи с избирательного участка пройдет в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Для участия в конкурсе достаточно будет сфотографироваться 18 марта в специальных фоторамках, а затем опубликовать снимок в соцсетях с хештегом акции. Голосование за лучшее селфи пройдет на сайте «Голосовач96», который будет запущен в ближайшее время. Те, кто наберет наибольшее количество «лайков», получат ценные призы – айфоны, айпады, велосипеды и гироскутеры. В Екатеринбурге планируется разыграть 100 подарков, в других городах призовой фонд будет меньше. Как пояснил агентству осведомленный источник, сейчас разрабатывается положение о конкурсе, в котором будут прописаны все спонсоры акции.

Организаторы также намерены учесть ошибки прошлой акции, которая проводилась в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле во время губернаторских выборов 2017 года. Тогда фотоконкурс мало освещался. Сейчас «Голосовач» будут продвигать с помощью таргетированной рекламы в соцсетях. Возможно, в рекламе проекта поучаствуют и знаменитые уральцы. В частности, в мэрии Екатеринбурга неофициально называли музыкантов группы «Чайф» и команду КВН «Уральские пельмени».

Добавим, что конкурсы селфи на выборах президента будут проходить во многих регионах страны. Например, в Липецке с такой инициативой выступила областная избирательная комиссия. Цель акции прозрачна – мобилизовать избирателей в возрасте 18-39 лет и «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках».

Организаторы выборов в Свердловской области пока не в курсе существования проекта «Голосовач96». «Никаких предложений о фотоконкурсе в комиссию не поступало. Избирком отвечает за помещения для голосования, а инициативы вне избирательных участков с комиссией не согласовываются», – пояснил «Новому дню» пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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