В Екатеринбурге снесут незаконные баннеры с кандидатом Грудининым

По меньшей мере два агитационных баннера кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказались размещенными на улицах Екатеринбурга незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверить законность размещения щитов кандидата решила общественная организация «Гражданский патруль», написавшая запрос в МУГИСО. Об этом сообщил в соцсети активист организации Роман Тихонов. В ответе министерства за подписью и.о. директора департамента рекламы И.А. Винокуровой говорится, что по указанным адресам – ул. Челюскинцев, 112, и перекресток улиц Луначарского – Шевченко – рекламные щиты размером 3 х 6 метров установлены без разрешения. Поскольку официальной информацией о рекламораспространителях в данном случае МУГИСО не располагает, незаконные щиты будут демонтированы за бюджетный счет. Представители «Гражданского патруля» считают, что КПРФ должна возместить бюджету эти затраты.

Получить комментарий первого секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева на данный момент не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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