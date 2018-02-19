В Свердловской области напечатают более 5 тысяч лишних бюллетеней для выборов президента РФ

Свердловский избирком изготовит бюллетеней для выборов президента РФ больше, чем необходимо для голосования официально зарегистрированных избирателей в регионе.

Как сообщается в постановлении комиссии №6/27 от 15 февраля 2018 года, итоговое количество бюллетеней для распределения по территориальным комиссиям составит 3 млн 392 тыс. 239 штук. Эта цифра довольно сильно расходится с данными избиркома о численности свердловских избирателей на 1 января текущего года – 3 386 595 человек.

Такое же превышение наблюдается по Екатеринбургу. Для уральской столицы изготовят 1 091 100 бюллетеней, тогда как в городе на 1 января зарегистрировано 1 083 064 жителей, имеющих право голоса.

Добавим, что по федеральному закону общий тираж бюллетеней не должен более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей. Формально лишние 5 698 бюллетеней в Свердловской области укладываются в этот норматив.

В пресс-службе областного избиркома на вопрос о расхождения в цифрах «Новому Дню» прокомментировали так: «Решение о количестве бюллетеней принималось из расчета числа избирателей на дату назначения выборов, то есть 15 декабря».

Отметим, что в регионе уже запущен процесс печати избирательных документов. Бюллетени изготавливаются в АО «Печатный дом «Формат». Участковые комиссии получат их не позднее 14 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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