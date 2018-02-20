Невидимая рука Путина, Гондурас и блокчейн: на ТВ стартовали предвыборные дебаты

Сегодня утром в эфире телекомпании «4 канал» состоялся первый раунд дебатов между партиями, выдвинувшими своих кандидатов в президенты. На них встретились Антон Безденежных (ЛДПР), Александр Ладыгин (КПРФ) и Алексей Кабанов (Партия роста). Четвертый участник, представитель «Яблока», не явился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники дебатов то и дело сбивались на сравнение своего кандидата с действующим главой государства, хотя по имени его не назвали ни разу. В зависимости от уже заявленной партийной риторики, доверенные лица кандидатов позиционировали разную степень недовольства президентом. Так, представитель Владимира Жириновского заявил, что страна нуждается в сильном рывке вперед, а «полумеры их не интересуют». Коммунист Ладыгин выступил более радикально, сделав упор на то, что действующий президент «не может ничего предложить». Алексей Кабанов, представитель Бориса Титова, сообщил, что их партия «с уважением относится к действующему лидеру, и лучшего сейчас объективно нет», но требуется корректировка экономической политики правительства.

Традиционно не обошлось без пикировки между сторонниками ЛДПР и КПРФ на тему возраста их лидеров: Безденежных упирал на многолетний опыт участия Жириновского в выборах, Ладыгин – на альтруизм Зюганова, решившего дать дорогу «молодому и состоявшемуся» Павлу Грудинину.

Особое место на дебатах было отведено теме внешней политики: ее подняла модератор Надежда Махновская. Здесь мнения снова разделились в зависимости от партийного курса. Либерал-демократ потребовал разворота внешней политики с запада на юг, активного взаимодействия с Турцией и Ираном, окончательного решения сирийского вопроса, защиты «русского мира» и восстановления страны в границах СССР – исключительно законным путем, с помощью переговоров. Коммунист заявил, что не может претендовать на статус великой державы государство с продолжительностью жизни меньше, чем в Бангладеше, и коррупцией выше, чем в Гондурасе, поэтому сначала надо навести порядок внутри. Представитель Партии роста согласился и предложил вернуть в Россию беглых олигархов вместе с их деньгами.

Добавим, что из примет времени в дискуссии неожиданно всплыла криптовалюта: Алексей Кабанов поинтересовался, почему КПРФ не учитывает подобные новшества в своей экономической программе, но понимания у оппонента не нашел.

Завтра в это же время в студию приглашены представители партий «Российский общенародный союз», «Гражданская инициатива» и «Коммунисты России».

Екатеринбург, служба информации

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