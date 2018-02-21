В отсутствие оппонентов соратник Бабурина высказался о 90-х и Навальном

Второй раунд «президентских» теледебатов на «4 канале» прошел в режиме сольного концерта: представители партий «Гражданская инициатива» (кандидат Ксения Собчак) и «Коммунисты России» (Максим Сурайкин) не явились. Единственным участником стал Иван Волков, доверенное лицо кандидата от Российского общенародного союза Сергея Бабурина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Волков признал, что на победу его кандидат не рассчитывает, «все уже знают, кто у нас будет царем», но участие в выборах и дебатах позволяет «выпустить пар». Основным достижением Бабурина он назвал то, что Сергей Николаевич в 1991 году был одним из семи депутатов, голосовавших против ратификации Беловежских соглашений о роспуске СССР, а в 1993-м – оказался в осажденном по приказу Ельцина «белом доме» и чуть не погиб.

Далее представитель РОС в течение почти часа увлеченно «срывал покровы» с политической элиты – как федеральной, так и местной, назвав президента «Шерханом», а парламентские партии – его «шакалами». О предводителе молодежной оппозиции Алексее Навальном он высказался неожиданно уважительно, заявив, что нежелание других политиков называть того по имени в эфире – «просто смешно», не замечать его нельзя, а последствия могут быть непредсказуемыми.

Напомним, в прошлом году Иван Волков уже засветился в политике: он был выдвинут от Российского общенародного союза кандидатом в губернаторы. Однако до регистрации не дошел – подвел «муниципальный фильтр». Явившись в избирком в последние минуты приема документов от кандидатов (в 18 часов 26 июля), Волков сдал в избирком пустые листы без единой подписи муниципальных депутатов. Таким образом потенциальный участник гонки хотел выразить свое отношение к такой новации, как прохождение муниципального фильтра. Кандидату в регистрации отказали.

Добавим, что сегодня в 17:30 на ОТВ состоятся дебаты сторонников Павла Грудинина и Максима Сурайкина. Завтра утром на «4 канале» дебатов не будет, а на ОТВ в 17:30 встретятся доверенные лица Бориса Титова и Ксении Собчак.

Екатеринбург, служба информации

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