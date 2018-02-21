Фото дня: в Екатеринбурге на одном билборде разместили портреты Путина и Собчак (ФОТО)

В Екатеринбурге установили билборд, на котором поместили портреты сразу двух кандидатов в президенты – Владимира Путина и Ксении Собчак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оригинальный рекламный щит появился на улице Восточной. С одной его стороны размещен плакат с Владимиром Путиным с предвыборным слоганом «Сильный президент – сильная Россия», а с другой – изображение Ксении Собчак «За молодость. За смелость. За Собчак». Отметим, что, как правило, билборды выкупает одно байер-агентство, из чего можно сделать вывод, что в данном случае заказчиком была одна и та же структура.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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