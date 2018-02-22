С 25 февраля заявления о голосовании не по прописке начнут принимать УИК

В ближайшее воскресенье участковые избирательные комиссии в Екатеринбурге начнут принимать заявления от граждан, желающих проголосовать 18 марта не по месту прописки. Избиратели могут обратиться в любой из 575 участковых избиркомов города не позднее 12 марта. С собой нужно взять паспорт. Комиссия включает заявителя в список избирателей по месту нахождения и выдает письменное подтверждение. С этим документом в день выборов можно проголосовать на любом участке.

Добавим, что «командировочные» заявления также будут приниматься через портал госуслуг, в территориальных комиссиях и филиалах областного и городского МФЦ. В пресс-службе избиркома Екатеринбурга сообщили, что на сегодняшний день через центр муниципальных услуг уральской столицы поступило более 570 заявлений от горожан.

Напомним, на выборах президента России не предусмотрены открепительные удостоверения. Досрочное голосование проходит только в далеких и труднодоступных деревнях, с которыми нет транспортного сообщения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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