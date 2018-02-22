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Четверг, 22 февраля 2018, 16:43 мск

Екатеринбург

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Не тот кандидат. Школьницу отругали за политический рисунок на тему выборов

Фото со страницы Александра Ивачева в фейсбуке

Семиклассницу из Пышмы отругала учительница рисования за то, что девочка нарисовала на уроке Павла Грудинина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о любопытной школьно-предвыборной истории поведал депутат свердловского заксо Александр Ивачев. По его словам, об инциденте ему рассказала мама школьницы. Депутат уже написал запрос на имя областного прокурора с просьбой провести проверку.

Он пояснил, что руководство местной школы устроило среди детей конкурс под названием «Я рисую выборы, я делаю свой выбор». При этом весь 7 «В» класс почему-то нарисовал кандидата в президенты Владимира Путина, за исключением одной девочки, изобразившей Павла Грудинина.

«За это она получила жесткий нагоняй от учителя за «незаконную агитацию» и лишилась своего рисунка. Если честно, я не понял, кто же на самом деле занимался незаконной агитацией, если рисовать можно было только одного человека – действующего президента. Плюс есть вопрос к тому, куда эти работы пойдут дальше. Ребятам сказали, что лучшие будут вывешены в школе в день выборов. А это значит, на избирательных участках! В общем, надо разбираться с этим «детским садом»… похоже, прокуратуре», – написал Ивачев на своей странице в соцсети.

Екатеринбург, Пышма, служба информации

Екатеринбург, Пышма. Другие новости 22.02.18

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