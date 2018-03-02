В Нижних Сергах на избирательном участке сегодня искали бомбу (ФОТО)

В Свердловской области готовятся к обеспечению максимальной безопасности во время выборов президента 18 марта. В муниципалитетах начались учения по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Одно из таких учений прошло сегодня утром в Нижних Сергах. В тренировке приняли участие сотрудники одного из участковых избиркомов, спасатели, работники администрации Нижнесергинского муниципального района – в общей сложности 73 человека. Как рассказал РИА «Новый День» один из участников учений, тренировка заняла около получаса.

Ранее начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин сообщил, что в день голосования обеспечивать безопасность будет весь гарнизон органов внутренних дел области и силы подразделений Росгвардии. «Для охраны избирательных участков будет привлечено более 14 тысяч сотрудников полиции. Наряды комплексных сил полиции, в том числе дорожно-патрульной службы, будут приближены к местам массового пребывания людей», – сообщил Михаил Бородин.

Нижние Серги, служба информации

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