К дню выборов в Свердловской области обучат 1394 операторов КОИБов

В Свердловской области на этой неделе стартовал процесс обучения операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, в день голосования на выборах президента работать на КОИБах будут 1394 человека, их и планируется обучить до 13 марта

«Операторы КОИБ – это обычные люди, члены участковых избирательных комиссий. У них может и не быть специального технического образования. Разработчики всё это учли и минимизировали сложность управления комплексом. Но обучение мы проводим обязательно», – пояснил начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын.

Базовый курс подготовки, в который входят как теоретические, так и практические занятия, занимает в общей сложности около 8 часов. За это время будет детально отработан весь ход голосования – от подготовки комплекса к работе до печати итогового протокола.

Отметим, что на предстоящих президентских выборах в Свердловской области ожидается самое масштабное за последние несколько лет использование КОИБов: на 697 избирательных участках пяти городов (Екатеринбург – 501, Нижний Тагил – 98, Новоуральск – 40, Первоуральск – 38, Полевской – 20). В их числе и почти шесть десятков комплексов нового образца – КОИБ-2017, разработанных и изготовленных в МГТУ им.Н.Баумана (г.Москва). Отличительной особенностью нового комплекса является то, что итоговый протокол формируется с использованием QR-кода. В день голосования 58 новых КОИБов будут работать на избирательных участках Железнодорожного района города Екатеринбурга.

Доставить КОИБы на избирательные участки планируется не позднее 16 марта, а накануне дня выборов проведут тестовые тренировки для контрольной проверки технической готовности КОИБов и знаний операторов.

Екатеринбург, служба информации

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