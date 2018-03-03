Более 40 тысяч свердловчан проголосуют 18 марта не по прописке

Более 40 тысяч избирателей в Свердловской области подали заявления о голосовании по месту нахождения в день выборов

президента РФ, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Прием документов продолжится до 12 марта в территориальных и участковых комиссиях, МФЦ и на портале госуслуг.

Из общего числа желающих голосовать не по прописке, 19 609 человек подали заявления через интернет. В участковые комиссии за последние пять дней обратились более 10 тысяч избирателей. Теркомы и МФЦ приняли по 5 и 6 тысяч «командировочных» заявлений на конец этой недели.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Напомним, на них не предусмотрены открепительные удостоверения, а досрочное голосование проходит только в далеких и труднодоступных деревнях.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.03.18

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