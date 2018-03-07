Завтра в избиркомах стартует прием заявлений о голосовании на дому

С 8 марта избиркомы начнут принимать обращения от граждан о домашнем голосовании на президентских выборах. Это право доступно избирателям, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья и инвалидности.

Как сообщили в пресс-службе горизбиркома, таким гражданам достаточно позвонить в участковую комиссию, или передать свою просьбу через родственников, знакомых, соседей, сотрудников социальных служб. Получив обращение, члены комиссии придут к избирателю домой 18 марта с переносным ящиком. На месте ему нужно будет подтвердить свое обращение письменным заявлением. Чистота процедуры будет гарантирована общественным контролем, в выезде могут участвовать наблюдатели, подчеркнули в избиркоме.

Прием заявлений о голосовании вне участков продлится до 14 часов 18 марта 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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