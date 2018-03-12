Общественники, оппозиционеры, домоседы: кто будет наблюдать за выборами президента России

До завершения президентской кампании в России остается одна неделя. Отличительной чертой этих выборов станет беспрецедентное количество наблюдателей – в их ряды записались волонтеры, общественники, оппозиционеры и даже те граждане, кто сознательно не пойдет голосовать 18 марта. «Новый День» узнал, кто и зачем будет следить за чистотой процесса.

На добровольных началах

Согласно законодательству, направлять наблюдателей на избирательные участки могут только участвующие в выборах партии и кандидаты. В этот раз на выборах оказался один самовыдвиженец и семь партийных кандидатов. В виду отсутствия конкуренции все силы административных ресурсов были брошены на информирование избирателей и повышение явки. К этой работе активно подключились и официальные общественники. В Свердловской области своих наблюдателей на выборы направят 43 общественных организации. Большинство из них – объединения ветеранов, инвалидов, различные волонтерские отряды и союзы.

В региональной общественной палате заявили, что наблюдатели из добровольцев будут присутствовать на каждом избирательном участке. То есть речь идет о более 2,5 тыс. человек.

Кроме того, в рамках проекта «Общественный контроль» активисты уже две недели разъезжают по области, проводят встречи в ТИКах и проверяют избирательные участки на предмет готовности.

За своих кандидатов

Набор наблюдателей от партийных кандидатов сейчас в самом разгаре. В свердловском отделении ЛДПР агентству сообщили, что пока работать на выборах будут 250 человек. При этом партия в поддержку Владимира Жириновского планирует «покрыть» все избирательные участки в области. «Мы не привлекаем сторонних людей к работе, наши наблюдатели – только члены партии. Все они давно работают на выборах, так что обучение идет дистанционное. В среду будет сформирован полный список», – прокомментировал координатор реготделения Антон Гусев.

Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что наблюдатели от коммунистов будут представлены на 100% УИК в области. «Мы наработали хорошую базу сторонников. Нашими наблюдателями станут сторонники Грудинина, национал-патриотических сил, но основной костяк будет из партийцев. Также мы договорились о сотрудничестве со штабом Навального, они дадут несколько сотен человек. Планируем, что на каждом участке будет 1-2 наблюдателя от Грудинина», – сообщил собеседник агентства.

У других штабов дела обстоят несколько сложнее. Наблюдатели от Бориса Титова будут присутствовать, в основном, на участках в Екатеринбурге. «Сейчас есть порядка 250 наблюдателей, с ними уже подписаны документы. Планируем задействовать еще 200 человек, работаем над этим. У нас будет сотрудничество с несколькими партиями, чтобы уделить внимание и участкам в области», – отметил председатель регионального отделения Партии роста Алексей Кабанов.

От Григория Явлинского направления получили около 500 активистов в Свердловской области. «Есть некоторые сложности. Выписывать направления может только один человек, как постановил ЦИК, и этот человек находится в штабе в Екатеринбурге. Соответственно, люди из области должны приехать сюда, чтобы получить документы. Объективно, закрыть все участки в области не получится, но мы рассчитываем хотя бы на половину из них. По стране есть план – закрыть 15 тысяч участков», – пояснил «Новому Дню» член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин.

В штабе Ксении Собчак в Екатеринбурге затруднились назвать даже примерное количество наблюдателей. «Сейчас идет набор и обучение наблюдателей вместе с движением «Голос». Никаких планов по участкам у нас нет, но постараемся закрыть наибольшее количество. Направления выдаем на волонтерских началах, аудитория у нас очень разношерстная, на сайте регистрируются как студенты, так и более взрослые и состоявшиеся люди», – рассказал начальник штаба Евгений Рон.

Оперативно получить информацию от представителей кандидата Сергея Бабурина РИА «Новый День» не удалось. Телефон главы регионального отделения партии «Коммунисты России» (кандидат Максим Сурайкин) оказался заблокированным.

Наблюдатели явки

Отметим, что за всем происходящим на выборах 18 марта будут пристально следить также сторонники Алексея Навального, не прошедшего регистрацию в ЦИК. В екатеринбургском штабе оппозиционера более 300 человек прошли «курсы наблюдателей». Большинство из них будут работать на выборах как представители Явлинского, часть – как наблюдатели от Грудинина и Титова. Их главная задача – следить за явкой избирателей.

«У нас будет три вида наблюдателей. Первые получили направления и будут работать непосредственно на участках. Вторые могут наблюдать вне участков, например, считать людей на входе. Третьи будут следить за видеотрансляцией с участков. Сейчас на сайте зарегистрировалось более 1,5 тысячи человек. Они будут собирать данные о явке в режиме реального времени. Также в день выборов в штабе будет работать координационный центр, чтобы отслеживать нарушения», – пояснил агентству начальник штаба Навального Виктор Бармин.

Задействовать на выборах видеонаблюдателей придумали в некоммерческой организации «Голос». Сейчас проект с названием «Живая явка» активно набирает рекрутов. «Ничто не заменит наблюдателя на избирательном участке, однако и у тех людей, кто в силу разных причин не сможет прийти на избирательный участок, будет шанс увидеть все своими глазами и помочь наблюдателям. Благодаря видеокамерам, установленным на 44 тысячах избирательных участков, стало более доступным наблюдение за выборами в Башкирии, Дагестане, Кузбассе, Чечне и других регионах с традиционно аномальными результатами голосования. Даже находясь в отпуске вместе с друзьями, вы можете посчитать реальную явку в этих регионах, где она официально обычно превышает 80-90%», – говорится на сайте «Голоса».

Условия участия в проекте довольно просты: нужно заполнить анкету, пройти вебинар и установить на свой компьютер программное обеспечение. В день выборов от видеонаблюдателя требуется внимательно смотреть в монитор и оперативно сообщать о серьезных нарушениях. Работа занимает не весь день, а только несколько часов. «В массовом порядке такого еще никто не делал», – считает «Голос».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

В минЖКХ объяснили огромные цифры в квитанциях за январь. / Слух дня: Эхо визита Путина – после 18 марта в УрФО может наступить новая политическая реальность. / Поселок под Белояркой снова замерзает: в садике и квартирах 11 градусов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»