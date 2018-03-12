Свердловский избирком не нашел нарушений в екатеринбургской газете «Путин Тeam»

Избирательная комиссия Свердловской области не нашла нарушений в газете «Команды Путина», которая распространялась по районам Екатеринбурга в феврале. В печатном издании в основном была агитация нескольких предпринимателей – потенциальных участников выборов в городскую думу. Свердловские коммунисты посчитали, что использование образа кандидата в президенты нарушает законодательство и подали жалобу в избирком.

Сегодня партийцы получили официальный ответ комиссии, сообщил секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. В документе указано, что поскольку ни в одной из публикаций данной газеты Путин не называется кандидатом в президенты, и нет призывов голосовать за него, то «агитационный характер публикации ничем не подтверждается». В связи с этим избирком отказал в возбуждении административного правонарушения по части 1 статьи 5.12 КоАП РФ за отсутствием состава нарушения.

Ивачев с такими доводами не согласился. «Во-первых, закон нигде не содержит такого исключения (условно: «если про кого-то не сказано, что он кандидат, то это и не агитация»). Более того, эта газетка отвечает таким установленным законом признакам агитации как: 1) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными комментариями о нем (на семи полосах из восьми Путин упомянут в положительном контексте, на пяти полосах из восьми использованы его фотографии); и 2) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей («Интересные факты о Владимире Путине» на четвертой полосе)», – сообщил политик на своей странице в фейсбуке.

Повторная жалоба КПРФ на печатную агитку будет отправлена в ЦИК России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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