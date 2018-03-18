В Екатеринбурге уже проголосовал губернатор, митрополит и многие ВИПы (ФОТО)

В Екатеринбурге к данному часу уже проголосовали многие представители политической элиты, включая губернатора Евгения Куйвашева. Последний, как обычно, отдал свой голос на избирательном участке №1331, по месту прописки.

Губернатора сопровождала толпа журналистов. Как отмечают представители СМИ, Евгений Куйвашев был в хорошем настроении и заявил, что сегодня очень важный день для страны.

Добавим, что на данный час проголосовали уже многие представители местного отделения «Единой России», включая руководителей, на участках были замечены депутаты законодательного собрания региона и думы Екатеринбурга.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проголосовал сегодня в Академическом – в школе №23. После чего он провел богослужение в храме Святых Божиих строителей.

Фото Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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