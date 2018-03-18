Избиратели жалуются на их отсутствие в списках и спрашивают, где проголосовать: на горячую линию позвонил 51 человек

К полудню на горячую линию избиркома Свердловской области позвонил 51 человек. Большинство уточняли, где находится их участок, и спрашивали, как голосовать без регистрации.

«11 человек уточняли местонахождение избирательных участков и комиссий, 8 спрашивали, как проголосовать без регистрации, 6 граждан хотели оформить заявку на голосование на дому. Единичные обращения касались режима работы УИК, порядка голосования по месту нахождения, отсутствия избирателей в списках», – сообщает пресс-служба областного избиркома.

Добавим, что по данным на 13:11 явка на 12 часов еще не подсчитана.

Скрин с сайта kartanarusheniy.org

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