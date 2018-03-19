Молодой екатеринбуржец хотел вынести бюллетень с участка, но ему помешала полиция

Во время голосования на выборах президента России молодой житель Екатеринбурга сначала заблокировал КОИБ, а потом попытался вынести с избирательного участка бюллетень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте рассказал сегодня в ходе пресс-конференции координатор Центра общественного наблюдения Александр Буров. По его словам, молодой человек сначала положил бюллетень в КОИБ таким образом, что аппарат оказался заблокирован. Возникла очередь. Другие избиратели не могли воспользоваться этим комплексом примерно в течение часа. Потом он положил бюллетень в карман и хотел вынести его с избирательного участка.

«Мы связались с органами внутренних дел, приехала полиция, и он понял, что его не выпустят. На записях видеокамер видно, как он достал бюллетень из кармана и разгладил. С помощью слаженных действий полиции и наблюдателей провокация была пресечена», – рассказал Буров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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