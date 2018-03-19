Куйвашев сделал два вывода из выборов Путина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня через свой аккаунт в инстраграме поблагодарил уральцев за посещение избирательных участков и поделился личными выводами по прошедшей президентской кампании.

«Друзья, я хочу сказать спасибо всем, кто вчера принял участие в голосовании, выполнил свой долг гражданина и проявил ответственность за будущее страны. Хочу поблагодарить и всех кто занимался организацией выборов сотрудников избирательных комиссий. Они качественно сделали свою работу. Два важных вывода: и Свердловская область вообще и Екатеринбург в частности продемонстрировали, что они доверяют действующей власти, уверены в правильности курса страны, – отметил губернатор. – При этом власть должна и будет учитывать не только мнение большинства. Второй вывод: все попытки играть на уменьшение явки, поставить под сомнение легитимность выборов провалились, на Урале в эти игры играть не стали. Хочу напомнить всем государственным и муниципальным служащим Свердловской области – окончание выборов не означает, что внимание к нуждам людей может уменьшиться хоть на йоту. Проголосовав, граждане подтвердили – мы движемся в верном направлении».

Екатеринбург, Елена Васильева

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