В Сирии ликвидировали 65 тысяч боевиков

За время военной операции в Сирии правительственными войсками при поддержке Вооруженных сил России были ликвидированы 65 тысяч боевиков, их них 819 главарей бандформирований. Об этом рассказал сегодня в Екатеринбурге командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

За время военных действий было уничтожено более 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, сотни заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, 37 заводов по изготовлению «джихад-мобилей» и 4 завода по изготовлению «джихад-танков».

Российская авиация ликвидировала ряд источников доходов террористических организаций: разрушено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по ее переработке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лапин отметил, что в Сирии освободили от бандформирований около 113 тысяч кв. км территории и более тысячи населенных пунктов, в том числе Алеппо, Пальмиру, Абу-Кемаль.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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