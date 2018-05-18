Командующий ЦВО рассказал, как спасал капитана Ахметшина в Сирии (ВИДЕО)

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин рассказал студентам военной кафедры УрФУ, что российские войска делали в Сирии, как помогали сирийскому народу в борьбе с боевиками, заодно упомянул об огрехах кампании западных стран – из речи генерала явно было понятно, где в сирийском конфликте «черное», а где «белое». Что, в общем-то логично для его рода деятельности, должности и звания. Генерал-лейтенант рассказал о российских бойцах, которые совершали подвиги в Сирии, и, сделав отступление, поделился личным – оказывается, именно он помогал вытащить из-под огня Марата Ахметшина, который в одиночку отстреливался от двухсот боевиков, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Операция в Сирии

Первая история, которую рассказал Лапин, – о старшем лейтенанте Александре Прохоренко. 17 марта 2016 года он в одиночку корректировал огонь российской авиации в тылу противника в Пальмире и попал в окружение террористов. Когда боеприпасы были на исходе, он, со словами «вызываю огонь на себя», попросил командование скорректировать авиаудар по своим координатам. Летчик майор Роман Филипов 3 февраля 2018 года был сбит выстрелом из зенитного ракетного комплекса, катапультировался и оказался в окружении боевиков. Отстреливался из пистолета Стечкина, был ранен и с криком «это вам за пацанов» подорвал гранатой себя и нескольких террористов. Капитан Марат Ахметшин 3 июня 2016 года выполнял боевое задание под Пальмирой и после ночного налета террористов попал в окружение, оказавшись в одиночку среди двухсот боевиков. Он, имея только гранаты и автомат (террористы были на пикапах с крупногабаритными пулеметами) подбил несколько единиц техники, получив тяжелое ранение. Когда российские бойцы смогли пробиться к нему, он был еще жив, но скончался в военном госпитале. Затем Лапин сделал паузу и перешел к своей личной истории.

«Именно мне посчастливилось вытаскивать его из-под ураганного огня боевиков. Нам удалось прорваться на артиллерийские позиции, вытянуть его на безопасное место, где оказали ему первую доврачебную помощь. Дальше надо было его вытаскивать, вытаскивать для того, чтобы немедленно его эвакуировать и оказать квалифицированную медицинскую помощь. Ситуация была, конечно, критически тяжелой. Игиловцы (ИГИЛ – запрещенная на территории РФ организация) окружали с трех сторон, выход был только один, назад, к дороге, которую мы прикрывали огнем артиллерии и авиации. Бой шел практически в упор», – начал рассказ генерал-лейтенант. Воспоминания командующего войсками ЦВО смотрите на видео агентства.

Добавим, за время участия российских войск в Сирии были ликвидированы 65 тысяч боевиков, их них 819 главарей бандформирований, более 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, сотни заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, заводы по изготовлению «джихад-мобилей» и «джихад-танков». Лапин заявил, что боевики из Сирии укрепляются в Афганистане, там уже более 10 тысяч террористов. Россия усиливает свою военную базу в Таджикистане, который граничит с Афганистаном.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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